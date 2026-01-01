R&B & soul

124 playlist(s)

Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Chill R&B

Chill R&B
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
R&B Party

R&B Party
New R&B

New R&B
Acoustic Soul

Acoustic Soul
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Groove On

Groove On
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Running On R&B

Running On R&B
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
Christian R&B

Christian R&B
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
R&B Japan

R&B Japan
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
드라이브

드라이브

900 views

Neo Soul

Neo Soul

28K views

Eddie's music

Eddie's music

2.6K views

kitchen feels

kitchen feels

28K views

relaxing day

relaxing day

210 views

vibes only

vibes only

1.4K views

R&B

R&B

551 views

Motor City Hits

Motor City Hits

2.5K views

in my feelings

in my feelings

2.7K views

90s🩷 Gangsta Hip Hop

90s🩷 Gangsta Hip Hop

6.3K views

Trucker 60s

Trucker 60s

1.9K views

Vibes

Vibes

143K views

Amapiano

Amapiano

2K views

Wind Down Set

Wind Down Set

603 views

국산 리스트

국산 리스트

684 views

90's hip hop slow jamzz

90's hip hop slow jamzz

486K views

Oldies

Oldies

4.4K views

2020 let’s go

2020 let’s go

1K views

ChillVibes

ChillVibes

28K views

Vibes don’t

Vibes don’t

716 views

R&B

R&B

226K views

old school rockers

old school rockers

49K views

relax

relax

7.3K views

2023 vibes

2023 vibes

776 views

R&B Rules

R&B Rules

431K views

Old School

Old School

29K views

Soulful

Soulful

657 views

Beyoncé

Beyoncé

49K views

Happy Dance 90's

Happy Dance 90's

25K views

My old school artist

My old school artist

1.5K views

Herbst

Herbst

572 views

R&B songs that make it thump

R&B songs that make it thump

211 views

Chill

Chill

312 views

節奏藍調

節奏藍調

128 views

Dar’s Playlist

Dar’s Playlist

1K views

Bloods

Bloods

14K views

Soul des années 70 : les indispensables

Soul des années 70 : les indispensables

65K views

That’s My Jam Carpool Karaoke

That’s My Jam Carpool Karaoke

26K views

My Hit Mix

My Hit Mix

40K views

Hitz List

Hitz List

2.5K views

R&B

R&B

3.1K views

Fun

Fun

28K views

My Christmas’ List

My Christmas’ List

460 views

수경이랑 포항여행에서 들을거

수경이랑 포항여행에서 들을거

147 views

Soul Workout

Soul Workout

5.9K views

R&B Pop

R&B Pop

10K views

Just a girl

Just a girl

1.6K views

Party mood 2025

Party mood 2025

2.2K views

Early 2000

Early 2000

102K views

Soul

Soul

448 views