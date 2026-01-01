African

76 playlist(s)

Owambe

Owambe
The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija Central

Naija Central
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Afrobeats Party

Afrobeats Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
Africa’s Next Wave

Africa’s Next Wave
Soft

Soft

353 views

East Africa

East Africa

29K views

Naija

Naija

11K views

Naija Throwback Pops

Naija Throwback Pops

5.8K views

Mains oldies

Mains oldies

28K views

Lucky Dube

Lucky Dube

18K views

extra muzik

extra muzik

14K views

Amapiano

Amapiano

288 views

Good old times

Good old times

4.7K views

Good hit

Good hit

21K views

Afrobeat rush

Afrobeat rush

166 views

Party Vybez

Party Vybez

17K views

piano piano

piano piano

11K views

December

December

16K views

International

International

302 views

Vibes

Vibes

350 views

deep house

deep house

265 views

Bongo Bangers

Bongo Bangers

3.4K views

old school Nigeria

old school Nigeria

7.6K views

Afrobeat party chill vibes July 2026

Afrobeat party chill vibes July 2026

207 views

Amapiano

Amapiano

2K views

Naija

Naija

944 views

Naija 2025 Dec Mix

Naija 2025 Dec Mix

7.6K views

my music p

my music p

82K views

Throwback Naija Vibes

Throwback Naija Vibes

1.3K views

Reggae

Reggae

45K views

Latest 2025

Latest 2025

33K views

Party

Party

156 views

old school music

old school music

11K views

Owambe Selection

Owambe Selection

500 views

Piano Groove 2026

Piano Groove 2026

9.6K views

afrobeats

afrobeats

187 views

Piano SA

Piano SA

1.9K views

Afrobeats 2010+

Afrobeats 2010+

555 views

Vibes

Vibes

4.3K views

90s Muzik

90s Muzik

580 views

Soft Naija

Soft Naija

2.2K views

Amapiano/afrohouse

Amapiano/afrohouse

38K views

3 steps and Mapiano

3 steps and Mapiano

180 views

Reggae songs

Reggae songs

51K views

Amapiano

Amapiano

4.8K views

La playlist du cœur ❤️

La playlist du cœur ❤️

44K views

fresh house

fresh house

301K views

Top 20

Top 20

252 views

Nigeria Throwback

Nigeria Throwback

853 views

Saturday bangers

Saturday bangers

332 views

Afro Pop Sounds

Afro Pop Sounds

15K views

New vibe Naija

New vibe Naija

133 views

Afrobeats - Soul Taker

Afrobeats - Soul Taker

504 views

Car playlist

Car playlist

903 views