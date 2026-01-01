Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
delicinhas dançantes

delicinhas dançantes

313 views

Feel good summer

Feel good summer

7K views

want to hear

want to hear

316 views

Favoritas en Español

Favoritas en Español

210 views

After Work Indie

After Work Indie

11K views

End Summer 2026

End Summer 2026

636 views

indie

indie

1.9K views

в не кампуса

в не кампуса

136 views

My high school bands

My high school bands

32K views

Chill

Chill

2.1K views

Wedding

Wedding

160 views

New house select

New house select

116 views

indiezinho de apartamento

indiezinho de apartamento

462 views

Indie chill

Indie chill

969 views

Made in Germany

Made in Germany

303 views

nuevo esp

nuevo esp

141 views

anthems

anthems

1.3K views

Playlist 03

Playlist 03

20K views

relax

relax

256 views

For consideration (2)

For consideration (2)

391 views

Músicas indies alegres

Músicas indies alegres

350 views

everything

everything

1.7K views

Fresh Boleros

Fresh Boleros

2.7K views

Alternative

Alternative

43K views

Indie 2024

Indie 2024

152 views

спокій

спокій

653 views

Creekside Stereo

Creekside Stereo

604 views

relax

relax

1.1K views

Noche de Sushi

Noche de Sushi

5.1K views

Apocalypse '26 Summer Mix

Apocalypse '26 Summer Mix

677 views

Chill Writing Playlist

Chill Writing Playlist

13K views

Play list to think about N💖

Play list to think about N💖

1.3K views

Coffee Mornings

Coffee Mornings

13K views

Favorite Songs #103

Favorite Songs #103

735 views

Hipster

Hipster

232 views

novo brasil

novo brasil

645 views

Wenn es gut ist

Wenn es gut ist

3.5K views

Live in the Moment

Live in the Moment

642 views

2025 Hottest 100 list

2025 Hottest 100 list

303 views

Party

Party

279 views

premier league 2000s

premier league 2000s

4.2K views

Beach Music

Beach Music

518 views

Ai tanto sentimento blah blah

Ai tanto sentimento blah blah

24K views

Ya quisiera el sol, brillar como tus ojos

Ya quisiera el sol, brillar como tus ojos

157 views

todo es tan insignificante

todo es tan insignificante

475 views

musica en español

musica en español

380 views

Chill from Dusk to Dawn

Chill from Dusk to Dawn

10K views

Deutsche Lieder

Deutsche Lieder

596 views

Sono

Sono

816 views

Indie Brasil

Indie Brasil

774 views